Romero leva o Parque do Povo ao delírio ao confirmar show de Marília Mendonça

Foto: Divulgação

O prefeito Romero Rodrigues surpreendeu o público durante o show de Pablo, na noite deste domingo, ao anunciar que no dia 24, Dia de São João, o Palco Principal do Parque do Povo receberá Marília Mendonça, sucesso da música sertaneja no momento.

Tão logo o prefeito fez o comunicado, o público presente ao Parque do Povo foi ao delírio.

Marília, autora de Infiel, Alô Porteiro e outros hits do gênero, é hoje muito requisitada para shows, com uma agenda muito disputada.

Assim, a programação do Palco Principal do Parque do Povo para o Dia de São João será Marília Mendonça, Vicente Nery, Capilé e Forró 3×4.

A própria cantora Marília Mendonça já gravou um vídeo que roda na internet, saudando o povo de Campina Grande, o evento e confirmando sua presença na Serra no dia 24.

Divulgação/PMCG