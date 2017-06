Romero fiscaliza ‘Trem do Forró’, que tem primeira viagem marcada para este sábado

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, vistoriou no final da manhã desta quarta-feira, 7, o ‘trem forroviário’, uma das maiores atrações do Maior São João do Mundo.

A primeira viagem do trem está marcada para o próximo sábado, dia 10, pela manhã, sendo este um dos fatores para atrair milhares de turistas que querem desfrutar de muito forró pé-de-serra num passeio até o distrito de Galante.

A locomotiva e os sete vagões que integram o conhecido “Trem do Forró” tem passado por um completo processo de revitalização.

Os serviços que vêm sendo efetivados e que deverão ser concluídos até a próxima quinta-feira, 08, foram apresentados ao prefeito pela empresária Albaniza Miranda (Autocar) e pelo coordenador de manutenção da CBTU, Sérgio Marcelino.

Entre as melhorias executadas e constatadas pelo prefeito, que se fez acompanhar do vereador João Dantas, estão a pintura interna de portas e bancos, recuperação de todo o piso, instalação de telas nas portas para melhorar a ventilação e aperfeiçoamento de toda a iluminação.

Tudo foi feito para oferecer aos turistas um transporte mais limpo e com capacidade para atender com qualidade a população, mesmo porque em 2017 acontece a implantação de um vagão vip.

Romero Rodrigues demonstrou-se feliz com o que viu, destacando o grande esforço da administração e dos parceiros para oferecer um passeio surpreendente, alegre e confortável aos que visitarem Campina Grande nesta edição do Maior São João do Mundo.