Romero e Unifacisa lançam aplicativo do Maior São João do Mundo

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, lançou, oficialmente, na manhã desta sexta-feira, 9, no Centro Cultural Lourdes Ramalho, o aplicativo “O Maior São João do Mundo”, compatível com as plataformas Android, IOS e Windows Phone.

Gratuito e inovador, o aplicativo é um instrumento extremamente útil de acesso à todas as informações referentes ao evento, com múltiplas funcionalidades.

Por meio dele, o internauta tem acesso aos principais dados do evento, tais como rotas, programação, gastronomia, hospedagem, transportes, fotos em 360 graus e funcionalidades como o “selfie matuto”.

Trata-se de um software exclusivo, fruto de uma Parceria Público Privada (PPP) da Prefeitura de Campina Grande com a Unifacisa e o Laboratório de Tecnologia da Informação daquela instituição de ensino superior.

A iniciativa integra o Programa Cidade Inteligente, conduzido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de Campina Grande.

Além do prefeito Romero Rodrigues, prestigiaram a solenidade os secretários André Agra (Planejamento), Dunga Junior (Ciência e Tecnologia), Joia Germano (Cultura), Nelson Gomes Filho (presidente da Amde), jornalista Marcos Alfredo (coordenador da Codecom), vereador Aldo Cabral, o chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha e muitas outras autoridades.

Segundo o prefeito Romero Rodrigues, o Maior São João do Mundo em 2017 está superando todas as expectativas, sobretudo em relação ao grande público que todas as noites lota o Parque do Povo.

Por isso, agradeceu a Unifacisa pela parceria que possibilitou em tempo recorde – apenas 40 dias – a produção de um aplicativo destinado a contribuir ainda para o êxito do evento.

Já o chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha, enalteceu a parceria firmada com a prefeitura, destacando não ser esta mais uma entre tantas outras destinadas a impulsionar o progresso nas áreas de tecnologia, saúde e educação em Campina Grande.

Ressaltou, por exemplo, o Probem, programa de concessão de bolsa de estudos a pessoas egressas da rede municipal de ensino.

Sobre o Probem, teve a oportunidade de dar o seu testemunho sobre os benefícios do programa o aluno Rafael Oliveira, um dos integrantes da equipe que desenvolveu o aplicativo O Maior São João do Mundo.

O pronunciamento do jovem emocionou o prefeito Romero Rodrigues, pois o gestor também estudou na rede pública e sabe da importância em dar oportunidade de educação de qualidade aos jovens de Campina Grande.

Ainda na solenidade, destacando a importância do aplicativo para o setor das comunicações, falou o jornalista Marcos Alfredo, coordenador de Comunicação Social do município.

Antes dele, abrindo a cerimônia, fez uso da palavra o professor Daniel Abella, coordenador do LTI da Unifacisa, que apresentou os detalhes técnicos do novo aplicativo.