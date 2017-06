Quadrilhas juninas do Agreste se classificam para etapa estadual

Foto: Codecom/CG

Na segunda e última noite do Festival de Quadrilhas do Agreste, nesta quarta-feira, 7, na Pirâmide do Parque do Povo, três grupos se classificaram para a etapa estadual do : Fogo Caipira (Areial), Chamego Medonho (Esperança) e Cheiro de Malícia (Massaranduba).

A cada apresentação, o público se mostrava entusiasmado e emocionado com as danças e figurinos.

´O meu coração chega acelera de alegria quando vejo as quadrilhas juninas aqui na Pirâmide. Nossa cultura não pode morrer. Fico muito feliz em ver as pessoas dedicadas, trazendo grandes histórias nos temas das quadrilhas”, disse a dona de casa Maria Queiros, que não perde uma noite sequer das apresentações.

Foto: Codecom/CG

As três quadrilhas juninas classificadas agora vão participar do concurso paraibano, que acontecerá na cidade de Patos, nos próximos dias 16, 17, e 18.

Nesta quinta-feira, 08, acontece o concurso das estrelas, que será realizado com todas as quadrilhas. Será escolhido o melhor casal junino, o melhor rei e rainha, e o melhor casal de noivos.