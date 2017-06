Quadrilhas juninas de Campina Grande movimentam mais de R$ 1 milhão

Foto: Codecom/CG

Quem assiste ao espetáculo das quadrilhas juninas de Campina Grande e se encanta com os enredos, vestidos e danças pouco imagina do investimento necessário para levar tanta beleza ao público.

Somente neste ano, segundo levantamento da Associação das Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju), o investimento será da ordem de R$ 1,3 milhão.

Para colocar uma quadrilha junina na rua ou garantir sua participação nos concursos realizados à época dos festejos do Maior São João do Mundo é necessário um investimento que pode variar entre R$ 50 mil e até R$ 200 mil.

Conforme a Asquaju, são 13 quadrilhas associadas, sendo 12 para apresentação em concursos e uma oficial da Associação.

Foto: Codecom/CG

Segundo o presidente da Asquaju, Lima Filho, os valores anunciados pagam os custos com figurinos, cenografia, músicos, sapatos, adereços e a comissão julgadora dos concursos, entre outros itens.

“Para ser mais preciso, o investimento é de R$ 1.332.000,00. Cerca de 200 profissionais trabalham com quadrilhas juninas nessa época do ano. São costureiras, sapateiros, aderecistas, pintores, cabeleireiros e maquiadores, entre outros. Uma gama de profissionais que fornecem materiais e serviços para as quadrilhas juninas de Campina Grande e região”, ressaltou Lima.

Para se ter uma ideia, muitas quadrilhas juninas mantêm entre 40 até 60 casais de dançarinos. Se tomarmos, por exemplo, uma quadrilha junina composta por 40 casais, o investimento somente com a compra dos calçados pode chegar aos R$ 12 mil.

“Isso porque será necessária a compra de 80 pares de sapatos, que custam em torno de R$ 150,00 cada. Os calçados são reforçados para aguentar um mês inteiro de muita dança”, declarou o presidente da Asquaju.

Foto: Codecom/CG

E para a confecção dos vestidos das dançarinas esses valores aumentam. E muito! A confecção de um belo vestido de quadrilha junina custa, em média, R$ 250,00. Se a quadrilha junina for composta por 40 dançarinas, o pagamento da costura não sairá por menos de R$ 10 mil.

Antes disso, será necessário comprar os tecidos, que custam entre R$ 18, R$ 20 e até R$ 25 o metro. Isso significa que para algumas dançarinas, que utilizam saias com até 15 metros de tecidos, o custo para adquirir o tecido pode variar entre R$ 270,00 até R$ 375,00.

“Uma dançarina investe por volta de R$ 1 mil até R$ 1,2 mil para adquirir e dançar com um vestido de quadrilha junina”, afirmou Lima.

Então, para cada quadrilha junina com 40 dançarinas teremos, em média, um investimento da ordem de R$ 40 mil somente com vestidos. Somem-se a isso outros pagamentos necessários para adquirir os arranjos de cabelo e contratar profissionais para fazer maquiagens e penteados.

Para Lima, o investimento é muito válido e importante, por ser um momento único em que pessoas, de todos os segmentos sociais, se reúnem com objetivo de preservar a cultura popular do Nordeste.