Quadrilhão tenta bater próprio recorde nesta quarta-feira em Campina Grande

Foto: Codecom-CG/ Arquivo

Mais de mil casais de dançarinos de quadrilha junina vestidos a caráter e levando muita animação e forró para o Parque do Povo.

Essa é a perspectiva do secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, para a apresentação do “Maior Quadrilhão do Mundo”, que acontecerá nesta quarta-feira, 14 de junho, às 15h, com concentração na Pirâmide do Parque do Povo.

A meta de Campina Grande é quebrar seu próprio recorde, junto ao RankBrasil, e manter o título de cidade que realiza a Maior Quadrilha Junina do Mundo, pelo 5° ano consecutivo.

Segundo Teles Albuquerque, para participar do Maior Quadrilhão do Mundo, já está confirmada a participação de casais de dançarinos de quadrilhas juninas de Campina Grande e de mais dez municípios da Paraíba.

Entre esses municípios estão Queimadas, Taperoá, Lagoa Seca, Areial, Alagoa Nova, Santa Rita, Bayeux, Barra de Santana e Caturité.

E de Campina Grande participarão casais que integram grupos da 3ª idade, alunos de 15 escolas da rede municipal de ensino, de grupos coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), e do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Além dos já confirmados, a presença no Maior Quadrilhão do Mundo é aberta para toda a população, moradores da cidade ou visitantes.

“Quem quiser participar do Quadrilhão basta se dirigir à Pirâmide do Parque do Povo, às 14h desta quarta-feira, caracterizado com roupas juninas, e participar daquele que será novamente o Maior Quadrilhão do Mundo”. A contagem dos casais é feita pela equipe do RankBrasil”, ressaltou Teles.

A expectativa é de que já no início da tarde os casais de quadrilheiros comecem a chegar no Parque do Povo para garantir o sucesso do ano passado.

Campina Grande conquistou pela primeira vez o título de “Maior Quadrilhão do Mundo” em 2013, com 628 pares.

Em 2014 a marca foi ultrapassada, reunindo 716 casais. Em 2015 o quadrilhão junino realizado na terra do Maior São João do Mundo conseguiu a participação de 725 casais de dançarinos. Em 2016 o número de pares foi de 746.

Neste ano, a marca campinense de Maior “Quadrilhão Junino do Mundo” garante que apresentar mais integrantes que na última edição.

O “Quadrilhão” é realizado pela prefeitura de Campina Grande, através das secretarias de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Desenvolvimento Econômico (Sede), Educação e a Coordenadoria de Turismo.

O coordenador dos programas esportivos do município, professor Bruno Mendes, disse que está tudo preparado para o grande momento e que Campina Grande, mais uma vez, vai quebrar seu próprio recorde.