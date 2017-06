Programação do Maior São João do Mundo ganha mais 11 atrações

Foto: Codecom/CG

Se a programação do Maior São João do Mundo já estava boa vai ficar ainda melhor a partir desta quinta-feira, 08.

É que mais 11 atrações foram adicionadas à grade de artistas que estão animando o palco principal do Parque do Povo desde o último dia 2. O forró segue até o dia 2 de julho.

A programação oficial praticamente permanece como está, já que somente uma alteração será feita. E é justamente no dia 8 de junho. O sanfoneiro Giullian Monte, que incialmente se apresentaria no dia 14, passou para esta quinta-feira, quando divide o palco com Dorgival Dantas e João Lima.

Dentre as atrações que foram adicionadas estão Pinto do Acordeon, Galã, Jurandy da Feira, Levada Mix, Camila Holanda, Forró D2 e Amigos Sertanejos.

Confira as atrações adicionadas e os respectivos dias de cada artista:

Dia 8: Giullian Monte

Dia 11: Galã

Dia 14: Levada Mix

Dia 20: Camila Holanda

Dia 22: Amigos Sertanejos

Dia 24: Jurandy da Feira

Dia 25: Forró D2 e Pinto do Acordeon

Dia 28: Rapha Mello

Dia 29: Forró do Garotinho