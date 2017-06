Primeira-dama de Campina expressa alegria pela realização do casamento coletivo

Foto: Codecom/CG

A primeira-dama de Campina Grande, Micheline Veiga, expressou alegria pela realização do casamento coletivo de 120 casais no Parque do Povo, nessa segunda-feira (12).

– Estamos muito felizes. Acho que a cerimônia não podia ter ocorrido de forma melhor. Foi lindo, emocionante e conseguimos transmitir essa cerimônia e levar essa emoção para todo Brasil, inclusive para fora do Brasil através da Globo internacional. Foi um dos grandes diferenciais neste São João de Campina Grande e vai marcar a história do São João – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.