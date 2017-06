Prefeitura presta homenagem ao jornalista Carlos Alberto Silva

Foto: Codecom/CG

A Prefeitura Municipal, através da Coordenadoria de Comunicação, prestou uma homenagem ao saudoso jornalista Carlos Alberto Silva. na noite desta quinta-feira (8) .inaugurando oficialmente a Central de Imprensa, localizada no Parque do Povo, que este ano recebeu o nome de Carlos Alberto Silva.

Em nome do prefeito Romero Rodrigues, o coordenador de Comunicação, o jornalista Marcos Alfredo destacou a importância desse momento especial, acrescentando que “prestar homenagem ao profissional Carlos Alberto, ou Carlinhos para os íntimos, é uma oportunidade ímpar. Nossa homenagem é simples a um homem que em vida e pós- morte ninguém fala nada de negativo, Ele sempre foi focado no seu trabalho e tratava muito bem as pessoas. Temos que agradecer a Deus por Carlos Alberto e com certeza ele está num lugar especial”.

A solenidade foi prestigiada pela viúva Ana Paula Figueiredo Almeida Silva, pelos filhos Luiz Pedro da Silva Neto, Carlos Zanoni Alves e Silva e Adenia Mirela Alves Nunes. Pelos irmãos Luiz Carlos Silva, Wellington Luiz Silva e Lucineide F. Silva.

Ana Paula emocionada com a homenagem e agradeceu ao prefeito Romero Rodrigues e aos jornalistas da Codecom e seus amigos que prestigiaram a solenidade. “O São João é a cara de Carlinhos ele sempre trabalhou durante os festejos juninos e também aproveitava para se divertir. A nossa família está feliz que esta homenagem”.

Os vereadores João Dantas e Nelson Gomes Filho representaram a Câmara Municipal destacaram o amigo Carlos Alberto, o profissional e o cidadão respeitado por todos. João Dantas disse que vai encaminhar um projeto de Lei para denominar o nome do jornalista em uma das avenidas de Campina Grande. Seu nome já está gravado nos corações dos seus familiares e amigos. A viúva recebeu uma comenda das mãos dos vereadores e do jornalista Evilásio Junqueira.

Para o filho Carlos Zanoni a homenagem foi justa e merecida. – Esta é uma forma de todos lembrarem o meu pai e ele está presente entre nós. Grande parte da sua vida profissional foi aqui no Parque do Povo desde a Micarande até o São João e ele sempre me trazia – concluiu.

O irmão Wellington agradeceu em nome da família a homenagem prestada a Carlos Alberto. “Sua súbita morte foi uma grande perda, mas esta é uma forma de nos confortar e aproveitamos a oportunidade para agradecer ao prefeito Romero Rodrigues pela lembrança do nome de Carlos e dizer que estamos felizes com essa homenagem”.