Prefeito de Campina Grande lança o Projeto Recicla 2017

O Projeto Recicla São João 2017 foi lançado, oficialmente, pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues.A solenidade aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7, no Parque do Povo.

O projeto conta com as parcerias do Ministério Público do Trabalho, do Centro de Ação Cultural (Centrac) e de cinco cooperativas de catadores: Centro de Arte em Vidro (Cavi), Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Catamais), Associação de Recicláveis Nossa Senhora Aparecida (Arensa), Cooperativa dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis (Cotramare), Cooperativa de Trabalho dos/as Catadores e Catadoras de Campina Grande (Cata Campina).

Além do lançamento oficial do projeto, Romero Rodrigues assinou convênio que viabiliza a contratação de 260 trabalhadores para os 30 dias de festas e o reforço de mais 30 cooperados que vão participar do projeto.

Cada trabalhador ou cooperado vai receber um salário mínimo pelos 30 dias de trabalho.

Os 30 catadores de materiais recicláveis cadastrados também receberão recursos por conta da venda do material coletado.

Como parte desta iniciativa, a Prefeitura Municipal vai fornecer material de trabalho, equipamentos de segurança, acomodação dentro do Parque do Povo e toda assistência.

O Recicla São João é um projeto iniciado em 2016 que visa a coleta seletiva durante a realização do “Maior São João do Mundo”, tendo surgido em decorrência de uma parceria entre cooperativas e associações de materiais recicláveis e o governo municipal.

Cada trabalhador assina um termo de responsabilidade, onde constam as obrigações referentes ao trabalho de coleta do material.

O trabalho será realizado diariamente, das 19h às 03h, até o encerramento da festa, no dia 02 de julho de 2017.

Em 2016, o trabalho dos catadores e catadoras no Recicla São João retirou do Parque do Povo mais de 15 toneladas de materiais recicláveis, que vendidos, renderam aos catadores uma renda de cerca de mil reais, quando somados à bolsa garantida pela Sesuma.

A assessoria às organizações de catadores para o projeto durante o Maior São João do Mundo é feita pela equipe técnica do Centrac, que desde 2013, atua junto aos empreendimentos de catadores e catadoras, desenvolvendo projetos no sentido de colaborar com sua organização, melhorando suas condições de vida e trabalho.

Durante a solenidade, fizeram pronunciamentos, além do prefeito Romero Rodrigues, a catadora Maria de Lourdes (Catamais), Mary Alves (Centrac), secretário Geraldo Nobre (Sesuma) e Procurador do Trabalho em Campina Grande, Raulino Maracajá.

Todos exaltaram a importância da iniciativa para a inclusão social, combate ao trabalho infantil e melhoria do meio ambiente em plena realização da maior festa popular do Brasil.

Tudo isso é fruto das parcerias firmadas entre a PMCG com diversas instituições sociais e o MPT.

Também prestigiaram a solenidade os secretários Luiz Alberto Leite (Desenvolvimento Econômico), Dunga Júnior (Ciência e Tecnologia), Joia Germano (Cultura), Denise Sena (coordenadora municipal do Meio Ambiente) e várias outras autoridades.

A iniciativa está sendo concretizada também num período em que a PMCG realiza intensa programação alusiva à Semana do Meio Ambiente.