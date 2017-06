Prefeito anuncia mais uma atração nacional para o São João de Campina

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou no final deste domingo (11) uma nova atração para O Maior São João do Mundo.

Trata-se da cantora sertaneja Marília Mendonça. Ela vai se apresentar no palco principal do Parque do Povo em 24 de junho, dia de São João.

No vídeo divulgado nas redes sociais do prefeito, a própria artista anuncia que é uma “atração surpresa” da programação, que na semana passada já havia ganhado um reforço de 11 novas atrações.

Iniciada no dia 2 de junho, a festa se estende até o dia 2 de julho.