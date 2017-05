PMCG alerta para prazo do cadastramento da imprensa para Maior São João do Mundo

Será encerrado na quarta-feira da próxima semana, 31 de maio, o prazo para que os profissionais da imprensa façam seu cadastramento para a cobertura do Maior São João do Mundo, evento que neste ano acontecerá no período de 02 de junho até 02 de julho.

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenadoria de Comunicação, disponibilizou o endereço eletrônico pmcg.pb.gov.br/credimprensasj2017 exclusivamente para o cadastro de jornalistas, radialistas, blogueiros e outros profissionais da imprensa façam sua inscrições.

O site integra um pacote de plataformas desenvolvidas por meio de uma parceria, entre a Prefeitura de Campina Grande e o Laboratório de Tecnologia da Informação da Unifacisa, para preenchimento de um formulário com informações dos interessados na cobertura dos festejos juninos, ao longo dos 30 dias.

Devido ao grande número de pedidos de credenciais de imprensa, a Codecom estabeleceu alguns critérios para a concessão dos documentos de identificação profissional, indispensáveis para a cobertura do evento.

Entre esses critérios está determinado que o credenciamento de imprensa será destinado, exclusivamente, aos profissionais com comprovada atuação editorial.

Não serão atendidas solicitações de pessoas que se destinam a vender fotos e imagens, sem nenhuma atuação editorial, de menores de idade, de membros de áreas comerciais, sindicatos, associações, entre outros.

Entrega das credenciais – A entrega das credenciais, que este ano contarão com recursos ainda mais sofisticados, para evitar defraudações, está agendada para acontecer no dia 2 de junho, pela manhã e à tarde, na Central de Imprensa Carlos Alberto Silva, instalada no Centro Cultural Lourdes Ramalho, na rua Paulino Raposo, s/n, bairro do São José.