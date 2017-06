Parque do Povo tem Ton Oliveira e Saia Rodada nesta sexta-feira

Foto: Codecom/CG

O Maior São João do Mundo entra nesta sexta-feira, 9, prometendo sacudir o Parque do Povo com som de primeira ordem, tanto no Palco Principal, bem como nas palhoças e palcos situados na parte inferior do Quartel General do Forró, que têm ficado lotados todos os dias.

No Palco Principal nesta sexta tem muito forró com Ton Oliveira, Alberto Bakana e Saia Rodada, shows esperados com ansiedade por forrozeiros de Campina Grande de outras cidades da Paraíba, além dos turistas de outros estados.

Nas palhoças Zé Lagoa e Genival, a festa continua com as apresentações de “Estrela do Forró” e “Forró Brasileiro”; e Zinho Forró Penerado e As Favoritas do Forró, respectivamente.

No Palco Parafuso tem Trio Os Anselmos, Sussa de Monteiro e Banda Abdias do Forró.

O espaço da Pirâmide, nesta sexta-feira fica destinado apenas para o “Concurso das Estrelas”.

Na Vila do Artesão tem forró mais cedo nesta sexta-feira, com a animação a cargo de Forró Filé, das 14 às 17 horas.