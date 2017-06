Pablo faz show encantador em dia de público recorde no Parque do Povo

Foto: Codecom/CG

O Parque do Povo recebeu um dos maiores públicos da edição 2017, do Maior São João do Mundo na noite deste domingo, véspera do Dia dos Namorados.

A grande atração, Pablo, conhecido como o ” Rei da Sofrência”, foi uma escolha acertada pelo seu repertório romântico que fez milhares de pessoas entoarem suas músicas, principalmente sucessos como “Porque homem não chora”, “Paguei pra Ver”, “Bilu, Bilu”, “Pecado de Amor” e tantos outros.

As outras atrações da noite foram “Galã do Brega”, artista alagoano e Gegê Bismarck, prata da casa, muito conhecido nas noites campinenses.

Foto: Codecom/CG

O show de Pablo foi mostrado para o Brasil inteiro, através do Fantástico, da Rede Globo, que fez uma transmissão diretamente do palco, exibindo a dimensão de uma festa que a cada ano cresce e se torna referência para todos os artistas, que fazem questão de estar presentes na grade artística.

Pablo já tem alguns anos de carreira e é considerado um dos precursores do estilo “arrocha”, estilo musical que conquistou o país, ao lado de nomes como Tayrone (atração desta segunda-feira), Silvano Sales e agora Mayara e Maraysa e Marília Mendonça, novos fenômenos musicais do país.

Foto: Codecom/CG

O que chamou a atenção foi o público infantil que veio acompanhado dos pais. No camarim, o artista recebeu várias crianças e dezenas de fãs e falou da alegria de cantar pela primeira vez no Maior São João do Mundo.

“Já fiz vários shows em Campina Grande, mas a noite de hoje é especial, pois estou no palco da maior festa junina do país”.

Ele elogiou a organização do evento por dar oportunidade a outros gêneros musicais, sem tirar o foco para o forró.

“Esta mistura é saudável, pois forró, sertanejo, arrocha, têm melodias que agradam a todo mundo. São ritmos dançantes e com letras que falam do amor”.

O encerramento da décima noite de festa foi com Gegê Bismarck, muito conhecido na noite campinense e teve ainda a participação especial do baiano Léo Santana, ex-Parangolé, que tornou a noite muito mais especial.