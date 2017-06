Pablo abre os shows do Palco Principal neste domingo

Foto: Codecom/ CG

A programação d`o Maior São João do Mundo neste domingo, 11, abre mais cedo no Palco Principal no décimo dia de evento. Às 20 horas, o “Rei da Sofrência”, Pablo, inicia a sua apresentação, com direito a registro do Fantástico, da Globo, ao vivo, direto do Parque do Povo.

A programação de hoje o Palco Principal apresenta ainda Gegê Bismarck, por volta das 22h horas, fechando com o cantor Galã, que deve abrir seu show à meia-noite.

Na Pirâmide o festejo é sustentado Banda Roberto Santos e Trio Gaviões do Forró; no Palco Parafuso se apresentam neste domingo Trio HavaÍ, Banda Flor da Terra e Josélio 100% Pé de da Terra.

O forró prossegue nas Palhoças, como na “Zé Lagoa”, onde se apresentam Forró da Serra e Magnatas do Forró. Na Palhoça Genival Lacerda a alegria é sustentada Expressão do Forró e Gaviões da Paraíba.

Na Vila do Artesão, que vem sustentando muito forró durante todo este mês, neste domingo, As Favoritas se encarregam de botar o povo para dançar, das às 13 às 19 horas, uma espécie de prévia para a noitada do Parque do Povo.

Galante – No Distrito de Galante, que entrou no ritmo do Maior São João do Mundo desde sábado, a festa prossegue neste domingo com muito forró no Mercado, Palco Principal e barracas. O ponto alto será as apresentações de Alegria do Nordeste e Lúcia Lemos.