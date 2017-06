Noivos do Casamento Coletivo se reúnem neste domingo na Pirâmide do Parque do Povo

fotos: Codecom/CG

Será realizado nesse domingo, dia 11, às 15h, na Pirâmide do Parque do Povo, o último ensaio com os 120 casais que participarão da cerimônia do Casamento Coletivo edição 2017. Conforme a Secretaria de Cultura de Campina Grande (Secult), um dos principais objetivos desse encontro é definir os detalhes da cerimônia, que acontecerá na próxima segunda, 12, pontualmente às 10h, na Pirâmide do Parque do Povo.

No ensaio desse domingo o cortejo será conduzido pela Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa, que entoará a Marcha Nupcial, acompanhada pelos clarins que anunciarão a chegada dos noivos. Também estará presente a juíza Ivna Mozart, que presidirá a solenidade do Casamento Coletivo.

Durante toda essa semana as noivas e os noivos receberam um tratamento diferenciado, realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Senac. Foram oferecidos serviços como cortes de cabelos, coloração, manicures e designer de barbas.

A grande maratona de atividades ocorrerá na madrugada do domingo, dia 11, para segunda-feira, 12, quando será iniciada a preparação do local da cerimônia. Tudo deverá começar por volta das 4h, dentro de uma grande operação para transformar a Pirâmide do Parque do Povo no templo de realização da cerimônia.

Serão mais de 100 pessoas envolvidas, em todos os setores, para a realização do Casamento Coletivo. A Prefeitura Municipal presenteou os noivos com os trâmites cartoriais, vestidos, ternos, buquês, maquiagem, penteados, fotografias e o tradicional bolo de noivas.