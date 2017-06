Noivos do Casamento Coletivo fazem último ensaio na Pirâmide do Parque do Povo

Foto: Codecom/ CG

O último ensaio com os 120 casais que participarão da cerimônia do Casamento Coletivo de 2017 foi realizado na tarde domingo, 11, na Pirâmide do Parque do Povo, tendo a coordenação da Secretaria de Cultura de Campina Grande (Secult).

Foram definidos os últimos detalhes da cerimônia, que acontecerá nesta segunda-feira, 12, a partir das 10h, na Pirâmide do Parque do Povo.

No ensaio deste domingo, o cortejo esteve sendo conduzido por integrantes da Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa, que entoou a Marcha Nupcial, acompanhada pelos clarins que anunciaram a chegada dos noivos.

Também esteve presente a juíza Ivna Mozart, que presidirá a solenidade do Casamento Coletivo. Ela, que é juíza da 3ª. Vara Cível, será a segunda vez que irá presidir esta cerimônia.

“O casamento é motivo de alegria e de celebração para todas as famílias diretamente participantes e para a sociedade em geral. Na condição de juíza, estarei apresentando aos casais os deveres matrimoniais, mostrando-lhes a grande responsabilidade deste ato”, afirmou a magistrada.

Durante toda essa semana, as noivas e os noivos receberam um tratamento diferenciado, realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Senac. Foram oferecidos serviços como cortes de cabelos, coloração, manicures e designer de barbas.

A grande maratona de atividades ocorrerá em plena madrugada desta segunda-feira, 12, Dia dos Namorados, quando será iniciada a preparação do local da cerimônia. Tudo deverá começar por volta das 4h, dentro de uma grande operação para transformar a Pirâmide do Parque do Povo no templo de realização da cerimônia.

Serão mais de 100 pessoas envolvidas, em todos os setores, para a realização do Casamento Coletivo. A Prefeitura Municipal presenteou os noivos com os trâmites cartoriais, vestidos, ternos, buquês, maquiagem, penteados, fotografias e o tradicional bolo de noivas.

Os noivos mostram-se empolgados com a cerimônia, da qual estarão participando pessoas de todos os segmentos sociais. Segundo o casal Josafá dos Santos e Janaína Lopes dos Santos, que há dois anos esperam por esta oportunidade, o casamento coletivo “representará a concretização de um sonho”. Eles agradeceram e reconheceram o apoio da PMCG para tornar possível o casamento.

Quem também vai se casar é o juiz de Direito Bartolomeu Correia Lima Filho (da 1ª. Vara do Tribunal do Júri). Ao lado da sua noiva, Daniela Ferreira Marques de Lacerda Correia Lima, participou com muito entusiasmo de todo o ensaio.

“Vamos participar com a maior alegria. Eu e minha noiva somos pessoas simples. Por isso, surgiu, para nossa felicidade, a ideia de nos casar em meio a este grande evento popular, que é o Maior São João do Mundo”, disse.

Por sua vez, entre os jornalistas de renome nacional que estarão fazendo a cobertura, o apresentador do programa Bem Estar (Rede Globo), Fernando Rocha, que elogiou a estrutura montada para o evento.

“A nossa expectativa é muito grande. Toda a nossa equipe está pronta para oferecer uma grande cobertura. Vamos mostrar a todo o Brasil e ao público de outros países momentos de grande emoção neste evento consagrado nacionalmente, que é o Maior São João do Mundo”, afirmou.