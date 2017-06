No Dia dos Namorados, o Maior São João do Mundo tem atrações variadas

Foto: Codecom/CG

Para uma segunda-feira que começou com um casamento coletivo, na Pirâmide do Parque do Povo, envolvendo 120 casais, com direito a transmissão ao vivo no programa Bem Estar, da Rede Globo, o Dia dos Namorados não podia passar em branco na programação do Maior São João do Mundo.

Nesta segunda, 12, o Palco Principal vai ferver, com as apresentações de Thaeme & Thiago, Tayrone e Alexandre Tan (foto).

Originalmente, na programação do evento não tem shows às segundas, mas a data não poderia deixar o Parque do Povo no silêncio, um dia depois da esfuziante apresentação do Rei da Sofrência, Pablo, que na noite de domingo encantou o público presente.

Ainda nesta segunda, a Pirâmide sustenta a festa com Forró Filé e Paulo Lolo no Ritmo do Forró; no Palco Parafuso tem Trio Abdias do Forró, Gegê Bismarck e Ely Santos e Banda.

Nas palhoças a segunda-feira não dá folga ao forró. Na “Zé Lagoa” tem “Xamego Bom” e “Forró Quentão”.

Na Palhoça “Genival Lacerda” tem “Forró Chic e “Zinho Forró Penerado”.

Ao longo do Parque do Povo a festa continua nas barracas e restaurantes, no clima romântico do Dia dos Namorados.