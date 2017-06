Nesta quinta-feira tem muito arrasta pé no São João da Vila do Artesão

Foto: Codecom/CG

Não precisa esperar pelo cair da noite para dançar forró de graça no Parque do Povo. Em Campina Grande, o esquenta começa mais cedo no São João da Vila do Artesão, realizado pela Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), na Praça de Alimentação da Vila do Artesão. Nessa quinta-feira, 08, quem vai animar o arrasta pé será o Trio Forró Campina, começando às 14h.

O forró na Vila do Artesão começa mais cedo. Por isso, antes de ir para o Quartel General do Forró, vale a pena visitar todo o local onde, além do arrasta pé de graça, com diversão e segurança, é possível conhecer o trabalho de 200 artesãos que expõem e comercializam produtos regionais e artesanais.

São peças que representam a cultura local e estão expostas nos 72 chalés que compõem a Vila do Artesão. E tem ainda a Praça de Alimentação, onde é possível experimentar a melhor comida típica da região.

Conforme o presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, a expectativa é de grande público na Vila do Artesão.

“Temos visto muita gente visitando a Vila do Artesão. Mas, agora, o número de turistas na cidade está aumentando, e por isso acreditamos que teremos muita gente dançando forró na Vila do Artesão. As pessoas não conseguem se segurar até a hora da festa começar no Parque do Povo. E como opção, elas podem dançar forró de graça na Vila do Artesão e ainda aproveitar para conhecer e adquirir o artesanato local”, destacou.

As apresentações de forró e culturais seguirão até o dia 08 de julho, sempre da quinta-feira ao domingo, a partir das 14h. Trios de forró, grupos de dança e quadrilhas juninas estão na programação do São João da Vila do Artesão.

A programação conta com mais de 25 bandas de forró pé de serra, que farão a animação dos forrozeiros durante os 31 dias da festa. Veja a programação das bandas de forró do São João da Vila do Artesão que levarão para turistas e visitantes o autêntico forró pé de serra.

PROGRAMAÇÃO JUNINA DA VILA DO ARTESÃO

Quinta-feira, 8 de junho

14h – 17h

Trio Forró Campina

Sexta-feira, 9 de junho

14h – 17h

Trio Forró Filé

Sábado, 10 de junho

13h – 16h

Trio Pé de Moleke

16h – 19h

Trio Forró da Gente

Domingo, 11 de junho

13h – 16h

Trio As Favoritas

16h – 19h

Quinta-feira, 15 de junho

14h – 17h

Trio Andorinha

Sexta-feira, 16 de junho

14h – 17h

Trio JP

Sábado, 17 de junho

13h – 16h

Trio Aconchego

16h – 19h

Trio Forró Society

Domingo, 18 de junho

13h – 16h

Trio Guerreiros do Forró

16h – 19h

Trio Pé de Moleke

Quinta-feira, 22 de junho

14h – 17h

Trio Forró Filé

Sexta-feira, 23 de junho

14h – 17h

Trio Abdias

Sábado, 24 de junho

13h – 16h

Trio As Favoritas

16h – 19h

Trio Forró da Gente

Domingo, 25 de junho

13h – 16h

Trio Esperança

16h – 19h

Gaviões da Paraíba

Quinta-feira, 29 de junho

14h – 17h

Trio JP

Sexta-feira, 30 de junho

14h – 17h

Forró Campina

Sábado, 1 de julho

13h – 16h

Trio Festeja

16h – 19h

Andorinha

Domingo, 2 de julho

13h – 16h

Aconchego

16h – 19h

Gaviões da Paraíba