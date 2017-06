“Moleca 100 Vergonha” volta a brilhar e é a nova campeã do Concurso de Quadrilhas

Foto: Codecom/ CG

Mais uma vez, “Moleca 100 Vergonha” fica com o título de vencedora do Concurso de Quadrilha 2017, resultado divulgado na tarde deste domingo, 11, depois da apuração dos votos nas dependências da Estação Velha. Em segundo lugar ficaram, respectivamente, “Mistura Gostosa” e “Junina Cambeba”.

As quadrilhas classificadas irão representar Campina Grande, cidade de origem, no “Paraíba Junino”, em Patos, concurso que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18.

A quadrilha vencedora, Moleca 100 Vergonha teve seu ano de ouro em 2015, quando ganhou o concurso de Campina Grande, o estadual e também o XI Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas.

Para essa etapa de Campina Grande forma inscritas 23 quadrilhas, sendo 11 da Rainha da Borborema e 12 oriundas do Agreste Paraibano. Tendo como cenário a Pirâmide do Palco do Povo, elas se apresentaram de terça, 06, a sábado, 10.

Os troféus aos vencedores serão entregues no dia 17 de agosto, em solenidade que ocorrerá no Clube Campestre.