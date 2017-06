Memorial do Maior São João mostra tradição junina para campinenses e turistas

fotos: Codecom/CG

No mês de junho Campina Grande realiza o Maior São João do Mundo, evento tradicional que marca o calendário de festejos juninos do Brasil. A festa tradicional costuma atrair milhares de turistas ao Parque do Povo e também para as atrações paralelas.

Por isso, toda a cidade se prepara para receber visitantes de diferentes lugares do país, que buscam diversão e a parte cultural dos festejos. Pensando nesse público, e em preservar a memória do São João, foi criado há pouco mais de seis anos o Memorial do Maior São João do Mundo, onde é possível conhecer a história da festa mais tradicional da cidade.

Idealizado pela professora Cléa Cordeiro, o Memorial tem como objetivo mostrar a origem histórica e a evolução do Maior São João do Mundo. O acervo destaca os elementos que compõem o evento junino, assim como estimula nos organizadores e na população, o compromisso com a autenticidade e a importância da tradição e valorização da cultura popular nordestina.

O Museu possui fotos, jornais, manchetes de jornais, folders e cartazes de todas as edições do São João, desde que esse ganhou espaço próprio (Parque do Povo) em 1986.

Além do acervo exposto aos visitantes, o Memorial disponibiliza roupas e adereços típicos, possibilitando aos visitantes entrar em sintonia com a tradição junina.

No local eles podem viver a emoção de participar de uma autêntica festa tradicional, posando para fotos nos diversos espaços existentes. Um desses espaços conseguiu reproduzir uma casa tipicamente caipira com o seu milharal. Também há espaços destinados aos Santos Juninos, onde foram expostas imagens e banners contendo aspectos relevantes da vida de São João.

O Memorial do São João está localizado na rua Tiradentes, 165, no centro da cidade, nas proximidades do Parque do Povo. O Memorial é aberto o ano todo. No entanto, durante os festejos juninos, o funcionamento é da segunda até sexta-feira, das 16h às 22h.

Nos finais de semana a visita precisa ser agendada. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos. Outras informações podem ser acessadas pela rede social https://www.facebook.com/ memorialdomaiorsaojoaodomundo/ ou pelos telefones: (083) 3321-0828, 99447070 ou 98751-7071.