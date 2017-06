Mano Walter leva Parque do Povo ao delírio com forró de vaquejada

Foto: Codecom/CG

O Parque do Povo ficou pequeno para as dezenas de milhares de forrozeiros que prestigiaram a sexta noite do Maior São João do Mundo nessa quarta-feira, 7, quando se apresentaram Fabrício Rodrigues, Tony Farra e a atração principal: o cantor alagoano Mano Walter, que levantou a galera com mais de duas horas de show e um repertório bem eclético.

Não só o palco principal, mas campinenses e turistas lotaram as barracas e palhoças espalhadas pelo Quartel General do Forró.

O ponto do alto da noite chegou com o artista Mano Walter, que iniciou seu show já nos primeiros minutos desta quinta-feira, 8.

O vaqueiro alagoano empolgou a multidão com diversos sucessos que já estão na boca do povo. Os forrozeiros cantaram junto com ele durante o tempo que esteve se apresentando.

Antes de subir ao palco, Mano Walter falou um pouco sobre a importância de um artista tocar em uma festa tão grandiosa como é o Maior São João do Mundo.

“É muito bom tocar para todo esse público. É um privilégio para qualquer cantor tocar por aqui e poder levar o som da vaquejada para milhares de pessoas”, destacou.

Nesta quinta o Parque do Povo espera mais um grande público com a presença do cantor e poeta Dorgival Dantas, que mescla o tradicional forró e o romântico.

A noite será complementada com o forró eletrônico do paraibano João Lima e o sanfoneiro Giullian Monte.