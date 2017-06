Maior São João do Mundo vai estar no Fantástico da Globo neste domingo

foto: Codecom/CG

Como sempre, atraindo a atenção da imprensa nacional e internacional, o Maior São João do Mundo será destaque neste domingo, 11, na Rede Globo de Televisão, durante a exibição do Fantástico, um dos programas de maior audiência da terceira TV mundial.

Equipes da Globo que está em Campina Grande há alguns dias, fazendo levantamento sobre o evento, exibirá tomadas ao vivo, do Parque do Povo e do Palco Principal, mais precisamente quando estará se exibindo o “Rei da Sofrência ,o cantor Pablo.

O Maior São João do Mundo vai estar novamente nas telas da Globo nesta segunda-feira, precisamente no “Bem-Estar”, um programa jornalístico, tratando especialmente de assuntos relacionados à saúde, transmitido pela Rede Globo e reprisado pelo Canal Viva e pela GloboNews. É totalmente apresentado em alta definição, é comandado pelos jornalistas Fernando Rocha e Mariana Ferrão.

O jornalista Fernando Rocha esta em Campina Grande desde a última quinta-feira, levantando pontos que serão abordados no programa e tem se mostrado encantado com o evento.

A Rede Bandeirante de Televisão, dentre outras, também vai inserir a grandeza do Maior São João do Mundo em sua programação. Há duas uma equipe da Band comandada pelo jornalista Márcio Campos se encontra em Campina Grande, fazendo levantamento sobre o evento.

Esse interesse pelo Maior São Joao do Mundo por parte das grandes emissoras é comum ao longo do evento, intensificando-se , à meia em que se aproxima o Dia de São João e o encerramento de modo geral.