Maior São João do Mundo é divulgado na Brazil National Tourism Mark

Após os discursos de otimismo e de questionamentos sobre os desafios das atividades do segmento turístico brasileiro em meio à crise econômica, a BNTM – Brazil National Tourism Mark começou, nesta sexta-feira (9), com as mesas de negócios e visitação dos estantes de todos os estados nordestinos.

O evento, que está sendo realizado no Fiesta Convention Center, em Salvador (BA), até este sábado (10), reúne cerca de 500 agentes de viagens das principais operadores de turismo de 20 países.

Na versão 2017, os estantes dos estados ganharam maior visibilidade e foram instalados ao lado da área destinada para a circulação e negociação de pacotes turísticos, assim como dos cerca de 100 jornalistas especializados em turismo de diversos veículos de comunicação do Brasil e da América do Sul e Europa, principalmente.

A Paraíba está presente na BNTM com um estande onde é possível visualizar diversos pontos turísticos pelo litoral sul e norte.

O Maior São João do Mundo, realizado em Campina Grande, ganhou um painel especial, convidando os agentes de viagens a conhecer e comercializar pacotes para o período junino na Paraíba.

O estande está sendo coordenado pessoalmente pela presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, que está atendendo a imprensa e os agentes de viagens e operadores.

No estande os visitantes estão recebendo material institucional, onde é possível obter informações mais detalhadas sobre os roteiros.