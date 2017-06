Maior Quadrilhão Junino do Mundo volta ao Parque do Povo em busca de mais um recorde

Foto: Codecom/CG

O município de Campina Grande quer superar novamente o próprio recorde junto ao RankBrasil realizando a maior quadrilha junina do mundo, pelo 5° ano consecutivo.

Nesta quarta-feira, 14, às 15h, os quadrilheiros voltam a dançar no Parque do Povo visando superar o número de casais do ano anterior.

Foto: Codecom/CG

A cidade conquistou o título pela primeira vez em 2013 com 628 pares, ultrapassou a marca em 2014, reunindo 716 casais. Em 2015, o quadrilhão junino da terra do Maior São João do Mundo teve a participação de 725 casais de dançarinos, enquanto que em 2016 o número de pares foi de 746. Neste ano, a expectativa dos organizadores do evento é que a marca campinense de “Maior Quadrilhão Junino do Mundo” deve apresentar mais integrantes que na última edição.

O evento é realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através de várias secretarias, entre elas Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Desenvolvimento Econômico (Sede), Educação e Coordenadoria de Turismo.