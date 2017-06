Maior Quadrilhão do Mundo volta ao Parque do Povo para quebrar próprio recorde

O “Maior Quadrilhão do Mundo” será levado mais uma vez à Pirâmide do Parque do Povo nessa quarta-feira, 14, às 15h, com a promessa de quebrar seu próprio recorde, junto ao RankBrasil, e manter em Campina Grande o título de cidade que realiza a Maior Quadrilha Junina do Mundo, pelo 5° ano consecutivo.

A expectativa é de que já no início da tarde os casais de quadrilheiros comecem a chegar no Parque do Povo para garantir o sucesso do ano passado.

Campina Grande conquistou pela primeira vez o título de “Maior Quadrilhão do Mundo” em 2013, com 628 pares.

Em 2014 a marca foi ultrapassada, reunindo 716 casais. Em 2015 o quadrilhão junino realizado na terra do Maior São João do Mundo conseguiu a participação de 725 casais de dançarinos. Em 2016 o número de pares foi de 746.

Neste ano, a marca campinense de Maior “Quadrilhão Junino do Mundo” garante que apresentar mais integrantes que na última edição.

O maior “Quadrilhão Junino do Mundo” é realizado pela prefeitura de Campina Grande, através das secretarias de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Desenvolvimento Econômico (Sede), Educação e Coordenadoria de Turismo.

O coordenador dos programas esportivos do município, professor Bruno Mendes, disse que está tudo preparado para o grande momento e que Campina Grande, mais uma vez, vai quebrar seu próprio recorde.

Para o secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, o sucesso do “Maior Quadrilhão do Mundo” e de outros eventos esportivos realizados durante o Maior São João do Mundo são possíveis porque o prefeito, Romeo Rodrigues, garante apoio para trabalharmos visando este objetivo.

Vale destacar, que não é o trabalho de uma ou duas pessoas, mas de uma equipe que trabalha unida, tendo como foco o sucesso da festa.