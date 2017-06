Louvores e adoração a Deus marcam noite de terça-feira no Parque do Povo

Foto: Codecom/CG

A noite desta terça-feira, 13, no Parque do Povo, foi marcada por louvores e adoração a Deus, com a realização do show “Vinde a Mim”, que acontece no Maior São João do Mundo pelo segundo ano consecutivo.

Mesmo em meio a chuva que esfriou ainda a mais noite de Campina Grande, opúblico de adoradores louvou e cantou com os artistas Luciano Santiago, Debora Almeida e a banda Forró Celestial.

A programação gospel está se tornando tradição no Maior São João do Mundo. As apresentações dos cantores e artistas que louvam e pregam o evangelho já conquistaram um público fiel.

Foto: Codecom/CG

A vocalista da banda Forró Celestial, Thayse Torres, destacou que os shows de louvores que acontecem no Parque do Povo “são uma porta que o Senhor Jesus encontrou para evangelizar pessoas e levar a palavra dele para aqueles que dela necessitam”.

“Através da música a gente vem trazer conforto, alegria e dizer que Deus pode fazer tudo, muito mais que você imagina. Ano passado Deus tocou o coração de muita gente. Algumas pessoas vieram chorando nos abraçar e agradecer. Elas foram tocadas pela palavra. Se nesta noite uma vida for tocada já valeu a pena para mim”, completou Thayse.