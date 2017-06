Juíza destaca emoção em celebrar casamento coletivo no Parque do Povo

A juíza Ivna Mozart, que celebrou o casamento coletivo de 120 casais nessa segunda-feira, 12, no Parque do Povo, frisou que é emocionante participar da realização do sonho desses casais.

– Sempre é muito emocionante estar participando da realização de um sonho para tantos casais, alguns que convivem há tantos anos, e poder realizar com essa conjugação de tanta energia boa junta é uma emoção indescritível. A nossa obrigação e a nossa perspectiva é sempre trazer o Judiciário o mais próximo possível do jurisdicionado – disse.

Os casais receberam a certidão de casamento na celebração, no Parque do Povo.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.