Imprensa de outros estados faz cobertura do São João na Vila do Artesão

Foto: Codecom/CG

Diversos veículos de comunicação estiveram nesta sexta-feira, 09, realizando a cobertura do São João na Vila do Artesão, que tem registrado intensa movimentação de visitantes.

A rádio Band News, a TV Manaíra (correspondente da Rede Bandeirantes de Televisão), a equipe de TV do Ministério do Turismo e a TV Borborema realizaram gravação com visitantes e com o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE).

O presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, explicou aos jornalistas o que os festejos juninos representam para a Vila do Artesão.

“Começamos pela reativação do Forró na Vila e intensificamos com uma programação específica para o período junino. Essas ações estão melhorando a movimentação e, por consequência, a economia dentro da Vila do Artesão. Todas as ações são planejadas e, até então, estamos obtendo sucesso”, destacou.

A programação do São João na Vila do Artesão oferece apresentações de forró pé de serra, gratuitamente, e seguirá até o dia 08 de julho, sempre da quinta-feira ao domingo, a partir das 13h. Trios de forró, grupos de dança e quadrilhas juninas estão na programação do São João da Vila do Artesão.