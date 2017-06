Governo do Estado abre 26ª edição do Salão do Artesanato em Campina Grande

Foto: Secom/PB

A abertura da 26ª edição do Salão do Artesanato ocorre neste domingo (18), em Campina Grande.

Com o tema “Das águas que renovam a esperança nasce o desenvolvimento”, a estimativa é que o evento receba, até o dia 2 de julho, 50 mil pessoas, com vendas em torno de R$ 1 milhão.

A realização é do Governo do Estado por meio do Programa do Artesanato da Paraíba (PAP), vinculado à Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde).

Inspirados no artesanato de raiz, focado na identidade do povo paraibano, os 333 artesãos selecionados por Edital Público de Chamamento irão comercializar peças confeccionadas com metal, madeira, fibra, algodão colorido, couro, habilidades manuais, osso e tecelagem, entre outras tipologias.

Ao todo, são 80 municípios participantes, contemplando oito regiões do Estado, beneficiando mais de duas mil pessoas envolvidas.

A gestora do PAP, Lu Maia, explicou que o tema da 26ª edição do Salão do Artesanato foi em homenagem à transposição do Rio São Francisco.

“As águas que chegam à Paraíba representam a esperança do artesão em dias melhores. Grande parte deles vive em regiões de seca severa, tendo dificuldades para plantar e até para colher a matéria-prima do seu trabalho, a exemplo do barro”, disse.

Lu Maia destacou, ainda, as parcerias formadas pelo Governo do Estado para a realização do Salão do Artesanato.

“Além de toda a estrutura montada pelo Governo do Estado, com o auxílio de várias secretarias, teremos ainda posto do Banco do Brasil, alunos e professores do IFPB, da UFCG, auxiliando na montagem. Tudo resultará em uma boa estrutura tanto para os visitantes quanto para os artesãos, para todos os profissionais envolvidos com o evento”, afirmou.

Além das peças confeccionadas pelos artesãos, outro destaque desta edição do Salão do Artesanato são as atrações culturais.

Com prioridade na identidade cultural paraibana, quem visitar o Salão do Artesanato poderá ouvir o melhor do forró, baião, xaxado, MPB, teatro de bonecos e danças folclóricas.

Ainda de acordo com Lu Maia, as atrações também contemplam o público infantil.

“Além disso, teremos desfiles de Moda PAP, um projeto do PAP que objetiva apresentar a moda de forma autêntica, mostrando as tipologias de fios existentes no Programa do Artesanato, a exemplo da renda renascença, do fuxico e do bordado”, completou.