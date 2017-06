Giullian Monte abre shows no Parque do Povo com homenagem a Sivuca

Foto: Codecom/CG

A sétima noite do Maior São João do Mundo abriu a programação desta quinta-feira, 8, no Palco Principal do Parque do Povo, exatamente às 20 horas, com o sanfoneiro potiguar Giullian Monte, botando os forrozeiros para se balançar com homenagem ao paraibano Sivuca.

Depois de cumprimentar o palco e a imensa plateia, Giullian, que se espelha em valores como Dominguinhos, Dorgival Dantas e até Capilé, com quem trabalhou como instrumentista, atacou com “Feira de Mangaio”, baião/forró do mestre Sivuca com sua esposa, Glorinha Gadelha, e eternizada na voz da esfuziante Clara Nunes.