“Galã do Brega” abre a décima noite do Maior São João do Mundo

Foto: Codecom/ CG

Com o Parque do Povo completamente lotado, o pernambucano “Galã do Brega” abriu a sequência de shows do Palco Principal, neste domingo, 11, na décima noite do Maior São João do Mundo.

Seu show foi um mix de bregas de sua autoria e algumas músicas românticas de outros autores. Com a expectativa de as apresentações no Palco Principal começarem mais cedo, um bom público se formou logo a partir das 19 horas.

Depois da apresentação do “Galã do Brega” entrará a atração mais esperada da noite, o “Rei da Sofrência”, o cantor Pablo. Outra expectativa desta noite a entrada, ao vivo, do Maior São João do Mundo no programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, o que deverá ocorrer durante o show e Pablo.

Foto: Codecom/ CG

O último show da noite no Palco Principal ficará por conta de Gegê Bismarck, encerrando assim a décima noite do Maior São João do Mundo, que nesta segunda continua com uma edição exclusiva ao Dia dos Namorados e o casamento coletivo.

Na noite deste a festa continua na Pirâmide, no Palco Parafuso, nas palhações e demais áreas da parte inferior do Parque do Povo.