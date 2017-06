Forró da Inclusão promove São João especial em Campina Grande

Foto: Codecom/CG

Nesta terça-feira, 13, o Centro Especializado em Reabilitação promoveu a festa junina para os usuários do serviço. O 1º Forró da Inclusão foi realizado no Sítio São João, com a participação de todos os funcionários, das pessoas assistidas pelo CER e os familiares dos usuários.

Teve apresentação de quadrilhas juninas, concurso caipira das crianças e das mães, música com trio de forró, mesa de comidas típicas e um quadrilhão com todas as pessoas presentes. O CER já vem desenvolvendo atividades como o baile de carnaval e o dia das mães, que promovem inclusão social.

“Não basta promover reabilitação física, motora, cognitiva, se não avançarmos no desenvolvimento das competências comportamentais dessas crianças, dessas pessoas e a inclusão social é uma terapia fundamental para desencadear melhorias de saúde”, disse a Diretora do Centro, Edna Silva.

O CER atende crianças e adultos com deficiências crônicas ou adquiridas de 143 cidades paraibanas. São pacientes de lesão por AVC, doença neurológica, mielo, mal formação congênita (microcefalia), paralisia cerebral, poliomielite e doenças raras, como ELA, AME, e mucopolissacaridose, lesionados de medula e amputados.

Foto: Codecom/CG

O Centro tem atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, assistência social, neurologia, terapia ocupacional e várias outras especialidades. As pessoas com má formação congênita, doenças neurológicas e amputadas recebem órteses e próteses confeccionadas na oficina da unidade.

O CER realizou entre os meses de janeiro e abril 4.854 atendimentos. São 1.756 a mais que o mesmo período de 2016, quando a instituição era administrada pela AACD.

O serviço foi municipalizado pela Prefeitura de Campina Grande em junho do ano passado. Este ano o serviço foi habilitado pelo Ministério da Saúde e passou a atender todas as deficiências (auditiva, física, visual e intelectual) e já se prepara para iniciar o atendimento a pessoas com autismo.