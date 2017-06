Festival Campinense de Quadrilhas Juninas apresenta resultado neste domingo

fotos: Codecom/CG

O 15º Festival Campinense de Quadrilhas Juninas, aberto na última sexta-feira, 09, teve prosseguimento neste sábado, 10, com a apresentação de seis quadrilhas. Os grupos que se apresentaram no segundo dia foram Filhos de Campina, Expressão Junina, Moleka 100 Vergonha, Rojão do Forró, Junina Cambebas e Pisada Nordestina.

Dessa etapa, realizada em Campina Grande, se classificarão três quadrilhas da cidade para o evento “Paraíba Junino” que será realizado na cidade sertaneja de Patos. O resultado do Festival Campinense de Quadrilhas Juninas, que apontará o nome das quadrilhas classificadas, será conhecido nesse domingo, 11, às 15h, na Estação Cultura.

Lima Filho, presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande, destacou que na etapa campinense do “Paraíba Junino”, que congregou as quadrilhas juninas da cidade e da região Agreste do Estado, também foram escolhidos o melhor casal de noivos, a melhor rainha e o melhor casal junino.

O presidente da Associação informou ainda que a etapa paraibana, que ocorrerá em Patos, será realizada nos dias 16, 17 e 18 deste mês para escolher a quadrilha campeã paraibana, que representará o Estado na etapa Nordeste em Goiana (PE).

“Não se faz mais quadrilha para brincar, se faz quadrilhas-espetáculo, com música, cenografia e teatro. Hoje, realmente se faz quadrilha para competição, para concurso. Alguns desses grupos gastam R$ 200 mil por ano e, para se ter uma ideia, todas as quadrilhas juninas de Campina Grande, neste ano, estão gastando R$, 1,3 milhão”, declarou Lima.