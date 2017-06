Fabrício Rodrigues e Tony Farra levantam multidão no Parque do Povo

Foto: Codecom/CG

A edição 2017 do Maior São João do Mundo tem provado que o sucesso da festa parece não parar de crescer a cada dia.

A prova disso é que em plena quarta-feira uma verdadeira multidão lotou o Parque do Povo para curtir a sétima noite do evento.

Com muita animação, o cantor Fabrício Rodrigues entrou no palco principal Quartel General do Forró por volta das 20h e iniciou o arrasta-pé.

Em sua segunda participação no São João de Campina Grande, Fabricio se mostrou muito feliz com o entrosamento com o público.

“É uma satisfação imensa pelo segundo ano consecutivo estarmos aqui nessa terra maravilhosa que é Campina Grande. A cidade nos abraçou, nos acolheu muito bem. É uma sensação que nós não temos como explicar, só tem como sentir. Agradeço a esse povo acolhedor e principalmente à Prefeitura de Campina Grande pela oportunidade”, disse.

Foto: Codecom/CG

Pontualmente às 22h, a segunda atração da noite fez jus a seu apelido. Pela primeira vez no Parque do Povo durante o Maior São João do Mundo, Tony Farra incendiou de vez a quarta-feira com um repertório carregado de sucessos.

Cheio de gás no palco, o cantor explorou sua versatilidade e interagiu muito bem com o povo, que dançou e fez coro em cada música.

“Estar aqui com vocês é a realização de um sonho para mim. Estou muito feliz em participar do Maior São João do Mundo”, destacou Tony.

Já se passavam alguns minutos desta quinta-feira, 08, quando o vaqueiro Mano Walter inciou o show de encerramento da noite.