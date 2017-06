Dorgival Dantas leva multidão ao delírio no Parque do Povo

Foto: Codecom/CG

O sanfoneiro Dorgival Dantas fecha a sequência de shows no Palco Principal, já na madrugada desta sexta-feira, levando os forrozeiros presentes ao Parque do Povo ao delírio.

Uma multidão superior a 50 mil pessoas fazia coro ao repertório desfilado pelo cantor norteriograndense,

Ele entrou no palco à meia-noite, em meio a uma atmosfera de apoteose, tamanha é a aceitação dele junto ao público. Iniciou seu show agradecendo a Deus por mais uma vez estar participando do Maior São João do Mundo no Parque do Povo, “evento conhecido no mundo inteiro”.

Aos primeiros acordes foi ovacionado pela multidão ao evocar, em forma de homenagem, artistas já falecidos que já passaram por aquele palco, como Marinês e Jackson, com destaque para Parafuso do Três do Nordeste.

Para delírio do público, materializou a homenagem a Marinês com os primeiros versos da música ‘Só gosto de tudo grande’.

Como em quase todas as músicas, foi acompanhado pelos forrozeiros nas músicas “Não vou mais chorar” e o hit Destá.

Foto: Codecom/CG

Dorgival intercalou o seu show com suas músicas novas e antigas, bem como de outros autores.

O show de Dorgival Dantas, que fecha a programação da noite, precedeu a apresentação do cantor João Lima, que sustentou o forró no Palco Principal das 22 às 24 horas.

João sucedeu Gullian Monte, que abriu a sequência da quinta-feira com muito forró, inclusive, homenageando o lendário Sivuca, cantando “Feira de Mangaio”.

No Palco Parafuso, Gitana Pimentel botou todo mundo para dançar, juntamente com Stella Alves e Forró Nota Dez.

Já a Palhoça Zé Lagoa apresentou muita animação com Forró Chic e Forró Arretado.

Já na Palhoça Genival Lacerda, o Trio Andorinha e a Banda Estrela Musical comandaram arrasta-pé com muita animação, compondo uma esfuziante atmosfera de animação junina em toda extensão do Quartel General do São João.

Para a noite desta sexta-feira, 9, os forrozeiros podem esperar muita emoção, principalmente no Palco Principal, onde se apresentam Alberto Bakana, Ton Oliveira e Saia Rodada.