Domingo foi de intensa movimentação no São João da Vila do Artesão

Foto: Codecom/ CG

O segundo final de semana de ações do São João da Vila do Artesão, que oferece uma programação repleta de atrações gratuitas, foi concluído com um domingo de intensa movimentação no espaço.

No turno da tarde, o forró começou às 13h com As Favoritas do Forró e logo após quem animou a festa foi o Trio Forró Show.

Realizado pela Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), a programação trará até o dia 2 de julho gratuitamente, apresentações artísticas e culturais. Desde o dia 02 de junho, quando foi aberta oficialmente a programação da festa, além de veículos de comunicação de diversas localidades e jornalistas do Ministério do Turismo, um grande público tem visitado a Vila do Artesão, dentre residentes de Campina Grande, turistas de diversos estados brasileiros e também foi registrada a visita de turistas de países da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Bolívia, dentre outros.

Foto: Codecom/ CG

De acordo com o presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes Filho, a intensa movimentação na Vila do Artesão é reflexo de um trabalho planejado.

“Planejamos cada detalhe, para que todos se sintam bem ao chegar na Vila do Artesão. Estamos felizes com a intensa movimentação, com a presença de emissoras e jornalistas querendo saber mais e mostrar para o mundo o quanto a Vila é especial. Estamos preparados para receber com excelência todos que chegarem aqui para visitar as lojas e também aproveitar nossa programação junina”, destacou.

A programação conta com mais de 25 bandas de forró pé de serra que farão a animação dos forrozeiros durante os 31 dias da festa.

PROGRAMAÇÃO DA VILA DO ARTESÃO:

Veja a programação das bandas de forró do São João da Vila do Artesão, que levarão para turistas e visitantes o autêntico forró pé de serra.

PROGRAMAÇÃO JUNINA DA VILA DO ARTESÃO

DIAS

HORARIO

ATRAÇÃO

Quinta-feira, 15 de junho

14h – 17h

Trio Andorinha

Sexta-feira, 16 de junho

14h – 17h

Trio JP

Sábado, 17 de junho

13h – 16h

Trio Aconchego

16h – 19h

Trio Forró Society

Domingo, 18 de junho

13h – 16h

Trio Guerreiros do Forró

16h – 19h

Trio Pé de Moleke

Quinta-feira, 22 de junho

14h – 17h

Trio Forró Filé

Sexta-feira, 23 de junho

14h – 17h

Trio Abdias

Sábado, 24 de junho

13h – 16h

Trio As Favoritas

16h – 19h

Trio Forró da Gente

Domingo, 25 de junho

13h – 16h

Trio Esperança

16h – 19h

Gaviões da Paraíba

Quinta-feira, 29 de junho

14h – 17h

Trio JP

Sexta-feira, 30 de junho

14h – 17h

Forró Campina

Sábado, 1 de julho

13h – 16h

Trio Festeja

16h – 19h

Andorinha

Domingo, 2 de julho

13h – 16h

Aconchego

16h – 19h

Gaviões da Paraíba