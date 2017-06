Deputado parabeniza PMCG por transmissão em rede nacional do casamento coletivo

Foto: Paraibaonline

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) falou sobre a celebração do casamento coletivo de 120 pessoas, no Parque do Povo, nessa segunda-feira (12).

– É muito importante, já é uma tradição do nosso São João no Dia dos Namorados, véspera de Santo Antônio. Este ano com uma diferença: que foi transmitido em rede nacional, inclusive, ao vivo. Isso demonstra que o nosso São João está cada vez mais crescendo. Parabéns à Prefeitura – ressaltou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.