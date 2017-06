Coordenador de Tecnologia da Unifacisa destaca aplicativo do Maior São João do Mundo

Um dos idealizadores do projeto que desenvolveu o aplicativo oficial do Maior São João do Mundo, e coordenador do Laboratório de Tecnologia da Unifacisa, Daniel Abella, comentou sobre como vai funcionar a ferramenta.

O aplicativo foi lançado em solenidade nesta sexta-feira, 09, na Central de Imprensa no Centro Cultural, em Campina Grande.

Segundo Daniel, o aplicativo foi desenvolvido com 16 alunos do curso de Sistema de Informação da Unifacisa, destacando as funções da ferramenta que pode ser baixada pelo Android (Play Store) e iOS (AppStore).

– O aplicativo disponibiliza a opção Campina 360º, em que os turistas poderão ver a cidade além do Parque do Povo, numa perspectiva 360º. Há também a ‘selfie matuta’, em que os usuários poderão colocar molduras e compartilhar nas redes sociais. Também há no aplicativo a programação do Parque do Povo, dicas de restaurantes – pontuou.