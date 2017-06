Contagiados pelos trios de forró, turistas realizam “Quadrilhão Junino” na Vila

Foto: Codecom/ CG

A Vila do Artesão recebeu nesta sexta-feira, 09, turistas de vários estados do Brasil (Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul e Distrito Federal) e até de outros países, a exemplo do Uruguai, Paraguai e Argentina.

Na oportunidade os turistas, embalados e contagiados pelos trios de forró, se uniram e realizaram o que eles próprios denominaram de “Quadrilhão Junino”. Tudo isso na Praça de Alimentação da Vila do Artesão.

O presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, explicou que, diante do trabalho que foi previamente planejado e desenvolvido por toda a equipe de trabalho, no que se refere a divulgação para melhor receber os turistas, não é de surpreender o recorde de visitas em todos os dias do mês de junho.

Esse número de visitas é ainda maior nos finais de semana, quando a Vila do Artesão oferece o autêntico forró pé de serra.

“A gente se programou previamente, durante todo o mês de maio, para podermos divulgar bem a Vila do Artesão durante os festejos juninos e preparamos toda a nossa equipe para recepcionar os turistas e visitantes da Vila com dedicação, dando informações precisas e oferecendo o que há de melhor da nossa cultura, que é o artesanato e o autêntico forró pé-de-serra”, destacou Nelson.