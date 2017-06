Concurso de quadrilhas e muito forró movimentam o Parque do Povo nesta quarta

Foto: Divulgação

O Maior São João do Mundo entra nesta quarta-feira, 7, em seu sexto dia, com retorno das atrações ao Palco Principal, no Parque do Povo.

Por ele desfilarão Mano Walter, Tony Farra e Fabricio Rodrigues, embalando o forró na área mais concentrada de forrozeiros.

Mano Walter (foto), alagoano e que tem como hit a “Balada do Vaqueiro”, está criando expectativa nos forrozeiros.

Na Pirâmide, prossegue nesta quarta o concurso de quadrilhas juninas do Agreste com apresentações de quadrilhas.

Na Palhoça Zé Lagoa se apresentam Campinense e Ferroviário, enquanto que na Palhoça Genival Lacerda as atrações serão Biu Carneiro e Xote de Menina.

O forró prossegue ainda no Palco Parafuso ao som de Forró Show, Diego Santana e Massilon Gonzaga.