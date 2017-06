Coleta de lixo aumenta em 20% na primeira semana de São João de 2017 em Campina

foto: Codecom;CG

A primeira semana do Maior São João do Mundo, já deixa evidente que a edição 2017, será ainda melhor do que os anos anteriores, não apenas pela excelente grade artística, mas principalmente pelo número de pessoas que todas as noites têm lotado o Parque do Povo, e um dos fatores que comprovam essa estatística é a quantidade de lixo recolhida e a reciclada, que chega a ser 20% maior, considerando o mesmo período de 2016.

Só para cuidar da limpeza urbana da cidade durante o período junino, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, por orientação do Tribunal de Contas do Estado, realizou um processo seletivo para contratação de 220 prestadores de serviços( homens e mulheres), que se revezam nos três turnos para atender toda demanda, tanto dentro do Parque do Povo como nas ruas adjacentes e este trabalho também será desenvolvido também nos Distritos de Galante e São José da Mata.

Segundo revelações do secretário Geraldo Nobre Cavalcante (Sesuma), outra constatação foi o aumento na coleta de produtos recicláveis, realizada por catadores selecionados junto as Cooperativas de produtos recicláveis com a apoio do Ministério do Trabalho e o Central.

Ano passado, nos primeiros oito dias de festa, só em papel, plástico, papelão e metal e alumínios, foram recolhidos 4 toneladas, e este ano, o número dobrou, ou seja oito toneladas, num aumento de 100 por cento, o que garante uma boa renda para estes trabalhadores.

Só de lixo orgânicos e inorgânicos, que são levados para o aterro sanitário, são retirados do Parque do Povo de 4 a 5 toneladas dia, principalmente nos dias de maior pique, totalizando na primeira semana de festa, cerca de 40 toneladas, um volume considerável ” e isso ocorre, sem dúvidas nenhuma, porque a festa cresceu bastante em relação ao ano passado”, disse o secretário.

“A orientação do prefeito Romero Rodrigues é para que façamos um trabalho pontual e de qualidade, que venha dá ao turista a oportunidade, de mais uma vez, constatar nosso padrão de limpeza, que o ano passado alcançou um índice de aprovação de 87%, um percentual significativo, “e isso aumenta a nossa responsabilidade, não apenas durante o São João, mas todos dias do ano”, acentuou.

Entendendo que o fluxo de turistas em Campina Grande vai aumentar ainda mais a partir do dia 20, a determinação é para ampliar ainda mais os serviços de limpeza , em toda a cidade.

Quanto ao abastecimento d’agua no Parque do Povo, 70 por cento da água utilizada é proveniente de poços artesianos perfurados pelo município, e a “nossa intenção é diminuir o máximo possível o uso de água de Boqueirão”, já que a cidade ainda enfrenta racionamento “.