Cavalgada Junina será grande atração do próximo final de semana em Campina

foto: Codecom/CG

O Maior São João do Mundo mais uma vez aprimora suas atrações paralelas que, a cada ano, crescem em número de participantes e de turistas que prestigiam as apresentações.

Entre as mais aguardadas está a Cavalgada Junina, que neste ano sairá às ruas de Campina Grande no próximo sábado, 17 de junho, reunindo cavaleiros e amazonas que já confirmaram encontro para às 8h na Estação Velha.

A comitiva iniciará a Cavalgada Junina pelas ruas centrais de Campina Grande. Em seguida, a tropa seguirá para o Parque de Exposições de Animais, localizado no bairro do Ligeiro.

Além da atenção e da curiosidade do público, a Cavalgada Junina reuniu, no ano passado, um número expressivo de mulheres e homens que apreciam a montaria. Foram aproximadamente cem amazonas e cavaleiros, número superior à participação de 2015, que somou sessenta participantes. Para este ano, os organizadores mantêm a expectativa de êxito nesse evento.

A Cavalgada Junina, com inspiração nos Tropeiros da Borborema, se afirma como um dos eventos de grande apelo cultural, dentro da programação do Maior São João do Mundo. A marcha, ritmada do cavalo Mangalarga Marchador, faz uma toada harmoniosa com os sons da sanfona, do triângulo e da zabumba, como se fosse um quarto e inusitado instrumento, na formação do forró genuíno.

As cavalgadas, cuja prática é motivada pelo espírito esportivo, religioso ou cívico, têm encontrado grande aceitação no Nordeste. Em Campina Grande elas ganham uma feição cultural, sobretudo porque remetem às origens da cidade e a um dos seus símbolos mais expressivos: os Tropeiros da Borborema.

Esse apelo cultural, cuja origem remonta aos séculos 17 e 18, foi a principal razão para a inclusão da Cavalgada Junina na programação oficial do Maior São João do Mundo. O prefeito Romero Rodrigues expressou a sua satisfação com o engrandecimento e o interesse que o evento desperta na população de Campina Grande e nos turistas.