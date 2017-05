Campina Grande espera 2,5 milhões de turistas no Maior São João do Mundo em 2017

Foto: Codecom/CG

Como vem se superando a cada ano, o Maior São João do Mundo, em sua versão 2017, deve receber público superior a 2,5 milhões de pessoas durante os 30 dias de festejos, fluência que tem fortes e positivos reflexos na economia do município.

A estimativa de público é baseada no êxito do São João de 2016, um ano de crise, com o país mergulhado na recessão, e o evento exibiu sua pujança recebendo mais de 2 milhões de pessoas.

Na época, observou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Luiz Alberto:

– A cidade nunca recebeu um fluxo turístico tão grande, gerando notável movimentação em todos os setores econômicos da cidade, sobretudo nas áreas de serviços, restaurantes, bares e hotéis”.

Para o secretário, a fórmula implantada pelo prefeito Romero Rodrigues de realizar uma festa “enxuta” e com o máximo de economia deu certo, numa demonstração de que os visitantes almejam, sobretudo, conhecer os valores culturais regionais.

“Conseguimos atrair pessoas que buscam conhecer os nossos artistas, a nossa cultura e gastronomia. Ninguém poderia, então, imaginar que numa época tão difícil, Campina Grande conseguisse tamanho êxito”, explicou.

O Maior São João do Mundo tem sido um ponto alto do município, economicamente falando, cujo desempenho, na opinião dos segmentos empresarial e de comércio, chega a superar o próprio Natal, como foi no ano passado, consolidando como o maior evento turístico do interior do Brasil e um dos mais importantes do país.