Barraqueiros do Parque do Povo revelam expectativas para este ano

O Parque do Povo possui uma área de mais de 42 mil metros quadrados e dentro dele são encontradas 224 barracas que ficam a postos durante todo o período de festa d’O Maior São João do Mundo.

Os comerciantes começam a se preparar antes para saber o que vai ornamentar as barracas e o que vai ser vendido nelas.

Segundo o barraqueiro Railson, “o período de preparação começa um mês antes, quando é efetivada a inscrição da barraca. Ele afirmou que uma barraca demora, em média, 15 dias para ser montada e que leva muito trabalho.

Já para o comerciante Arthur, a expectativa é de um aumento de 20% nas vendas do que foi o ano passado.

Ele também relatou que está sentindo dificuldade de colocar bebidas e comida para dentro do Parque do Povo por conta do contrato com a empresa organizadora do evento.

Há mais de 40 anos, o comerciante Gilvan Klós tem uma barraca no Parque do Povo e contou que sua energia para trabalhar só aumenta a cada ano.

– Eu começo a trabalhar a partir do mês de janeiro, começo a visitar meus amigos que apostam no meu projeto e que me apoiam. Minha expectativa é 100% – disse.

Gilvan ainda disse que seus coquetéis são os melhores vendidos na festa.

As informação foi veiculada na Rádio Caturité AM.