Artistas paraibanos fazem a festa no Arraial Itararé

fotos: Leonardo Silva/Paraibaonline

Forró da melhor qualidade, artistas identificados com o público e um ambiente colorido e animado onde se respira a cultura nordestina.

A receita é infalível e mais uma vez agradou ao público que neste sábado (10) prestigiou mais uma edição do ´Arraial Itararé´, programa exibido durante O Maior São João do Mundo para exaltar as tradições regionais e celebrar a festa mais amada pelo povo nordestino.

O programa deste sábado na TV Itararé, segundo da temporada 2017, teve como uma das principais atrações a cantora paraibana Walkyria Santos.

Com apenas três meses de carreira solo, além de apresentar suas novas músicas de trabalho, a artista relembrou canções como “Me Usa” e “Verdadeiro Amor”, que marcaram sua história enquanto vocalista da banda Magníficos.

“Foi um prazer ter participado do programa. A galera cantou comigo todas as músicas e revivemos momentos muitos especiais da nossa carreira”, afirmou a cantora, ao enaltecer a cultura nordestina e ressaltar que o forró tem espaço e destaque no cenário musical não apenas no período junino, mas durante todo o ano.

Também subiu ao palco do Arraial neste sábado o trio “As Favoritas do Forró”.

Naturais de Campina Grande, “as três Anas” do grupo (Ana Cristina, Ana Paula e Ana Lígia) são irmãs e se apresentam juntas há 16 anos.

No repertório do trio, que fez o público cantar e dançar durante toda a apresentação, músicas tradicionais do forró pé de serra, que segundo elas fazem parte da história da família, onde todos tem em comum a paixão pelo ritmo genuinamente nordestino.

O programa deste sábado também contou com a participação da banda Candeeiro Natural, que tem como proposta a mistura do reggae com o forró pé de serra e apresentou releituras ainda mais dançantes de músicas consagradas por cantores como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Encerrando a tarde/noite, o cantor Alexandre Tan, que se apresenta no Parque do Povo nesta segunda-feira, fez um ´pout-pourri´ com as músicas mais pedidas pelos forrozeiros durante o período junino, renovando a expectativa do público para o arrasta-pé no próximo sábado.

