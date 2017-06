Arrasta-pé do IX Arraiá do Sesc começa nesta segunda-feira, em Campina

O tradicional Arraiá do Sesc, na cidade do Maior São João do Mundo, acontece de 12 a 16 de junho e traz na programação artistas regionais, grupos folclóricos, quadrilhas e o bom do autêntico forró nordestino.

Nomes como Ton Oliveira, Biliu de Campina, Amazan, Brasas do Forró, Os Três de Campina e Jeito Nordestino garantem o arrasta-pé nos cinco dias de evento, que acontece no Sesc Centro, sempre a partir das 18h.

Na abertura do evento, dia 12, o Sesc traz a Companhia de Projeções Folclóricas Raízes, Biliu de Campina, Os Três de Campina e Ton Oliveira.

No dia 13, sobem ao palco o Grupo de Danças Folclóricas do Sesc, Jeito Nordestino, Trio de Forró do Sesc e Amazan.

No dia 14, é a vez de Edgley Miguel, Brasas do Forró e Kabra Bom de Xote comandarem a festa.

Já no dia 15, abrilhantam a noite Érika Marques, Forró Campina e Assisão.

Finalizando a programação, no último dia, 16, se apresentam Forró Gente Boa, Forró de Mãe Joana e Forró D2.

Além da boa música, o Arraiá do Sesc em Campina Grande garante aos participantes muitas brincadeiras, quadrilhas, jogos e a tradicional comida junina.

No dia 13, também acontece uma programação especial a partir das 14h, restrita aos integrantes do Trabalho Social com Idosos, e o destaque fica por conta da apresentação do Grupo Balança, Mas não cai.

A entrada para participar da festa acontece mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Mesa Brasil Sesc, um programa nacional de bancos de alimentos que combate a fome e o desperdício.

O Arraiá do Sesc visa difundir a cultura local, promover a assistência social e o lazer a diferentes públicos.

O Sesc Centro fica localizado na Avenida Giló Guedes, 650, Santo Antônio, próximo ao viaduto Elpídio de Almeida. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3341-5800.

PROGRAMAÇÃO IX ARRAIÁ DO SESC

Dia 12

18h – Companhia de Projeções Folclóricas Raizes

18h30 – Biliu de Campina

20h00 – Os Três de Campina

21h00 – Ton Oliveira

Dia 13 (Programação para o grupo de idosos do Sesc)

14h00 – Os Ancelmos

15h30 – Quadrilhão

16h30 – Encerramento

18h00 – Os Anselmos

19h00 – Jeito Nordestino

21h00 – Amazan

Dia 14 (Programação para o Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico)

13h30 – Ely Santos

15h00 – Quadrilhão com os participantes

18h00 – Edgley Miguel

20h00 – Brasas do Forró

22h00 – Kabra Bom de Xote

Dia 15

18h00 – Érika Marques

19h30 – Forró Campina

20h30 – Assisão

Dia 16

18h00 – Forró Gente Boa

19h30 – Forró de Mãe Joana

20h00 – Forró D2