Aplicativo d’O Maior São João do Mundo será lançado nesta sexta-feira

O aplicativo oficial d’O Maior São João do Mundo, desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologia da Informação (LTI) da Unifacisa, em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, será lançado oficialmente nesta sexta-feira, 09, às 11h, na Central de Imprensa no Centro Cultural.

O app está disponível para Android (Play Store) e iOS (AppStore). Com a ferramenta, será possível ter acesso a programação atualizada do Parque do Povo e aos demais eventos juninos de Campina Grande e distritos, informações referentes à hospedagem, gastronomia, transportes e serviços públicos além de algumas outras novidades.

Entre os novos conceitos do aplicativo estão as rotas do forró, onde as pessoas poderão ter acesso a mapas de Campina Grande e ver os ícones dos pontos onde estão acontecendo festas.

Outra inovação é a ‘selfie matuta’ em que os internautas poderão colocar molduras e compartilhar nas redes sociais.

Além disso, a ferramenta disponibiliza a opção Campina 360º, em que os turistas poderão ver a cidade além do Parque do Povo numa perspectiva 360º.

O usuário poderá ainda assistir a programação do parque do povo diretamente do celular, através da TV Junina, e participar do desafio São João, um game em que os participantes colocam imagens ou vídeos através do aplicativo e por meio de uma votação quem for o mais votado ganhará prêmios dos patrocinadores.

De acordo com o coordenador do Laboratório de Tecnologia da Informação (LTI) da Unifacisa, Daniel Abella, participaram do projeto 16 alunos do curso de Sistema de Informação da Unifacisa.

“Como Campina Grande é a cidade da inovação e da tecnologia, pensamos em colocar esses conceitos no aplicativo. Acreditamos que o app terá uma grande aceitação do público e será mais um sucesso d’O Maior São João do Mundo”, afirmou o coordenador do projeto.

Baixe o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.edu.uniFacisa.lti.sjcg