Alexandre Tan abre programação do Dia dos Namorados no Parque do Povo

Foto: Codecom/CG

Aquecendo a noite dos casais que escolheram o Parque do Povo para comemorar o Dia dos Namorados, o cantor campinense Alexandre Tan foi o primeiro artista a subir no Palco Principal nesta segunda-feira (12), em uma noite que promete um novo recorde público no Quartel General do Forró.

Com mais de 25 anos de carreira cantando as tradições nordestinas e os grandes clássicos da música brasileira, Tan ofereceu ao público um repertório diversificado, misturando canções românticas e clássicos do forró pé de serra, imortalizados nas vozes de artistas como Dominguinhos e Jackson do Pandeiro.

Também fizeram parte do repertório músicas do sexto disco do artista, “Cena Aberta”, ainda em fase de pós-produção. Antes de encerrar o show, Tan convidou ao palco Os 3 do Nordeste para prestar uma homenagem ao zabumbeiro e fundador do trio, Parafuso, que morreu no ano passado vítima de um acidente vascular cerebral.

Juntos eles relembraram os principais sucessos do trio, que é um dos maiores símbolos da música nordestina.

Além de Alexandre Tan, se apresentam no Palco Principal do Parque do Povo nesta véspera de Santo Antônio a dupla sertaneja Thaeme e Thiago e o cantor Tayrone Cigano.