120 casais dizem “sim” no tradicional casamento coletivo, no Parque do Povo

Um “sim” coletivo e emocionante ao amor. Foi isto o que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, Dia dos Namorados, na pirâmide do Parque do Povo.

Neste local, convertido em “templo do amor”, aconteceu o tradicional casamento coletivo, promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Em 2017, 120 casais apaixonados realizaram o sonho de oficializar o seu casamento em meio às comemorações da mais importante festa popular da cidade.

Familiares e amigos dos noivos lotaram a pirâmide, numa cerimônia que teve repercussão nacional e internacional por conta da transmissão ao vivo do evento pelo programa “Bem Estar”, da Rede Globo de Televisão.

A cerimônia, conduzida poeticamente pela juíza Ivna Mozart, foi aberta pouco depois das 10h. Antes disso, contudo, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, acompanhado da primeira-dama, Micheline Rodrigues, fez uma rápida saudação ao público.

Segundo ele, “os casais são a estrela deste espetáculo, tendo o governo municipal a alegria de proporcionar este momento a mais de uma centena de casais”.

Durante a cerimônia, a juíza Ivna Mozart, com o acompanhamento musical da Filarmônica Epitácio Pessoa, que executou canções regionais, chamou a atenção dos casais ao recitar um poema destacando os compromissos matrimoniais, ressaltando, sobretudo, a importância de valores ou sentimentos como fidelidade, respeito e amor recíproco.

Em seus versos, Ivna disse que o compromisso é “na fartura ou na pindaíba” e que para quem ama de verdade”mesmo o maior sacrifício nunca é uma penitência”.

Por fim, deu como sugestão para a boa convivência “tratar o outro com zelo, dar um xêro no cangonte” e “tudo se ajeita na hora do aperreio”.

Além da orientação da magistrada, o casamento contou com outros momentos marcantes, como o brinde, o beijo dos noivos, o momento do esperado “sim” e o arremesso do buquê para um público entusiasmado que estava nas laterais da pirâmide.

E como tudo em Campina Grande termina com muito forró, o casamento foi encerrado com todos dançando ao som de “Olha pro céu meu amor”. O prefeito Romero Rodrigues dançou com a primeira-dama, Micheline Moura.

Ao longo da programação, todos os casais fizeram questão de reconhecer o apoio da prefeitura municipal. Foi o que fizeram Marcos Farias e Francisca dos Santos Silva.

Para o casal, “o governo municipal teve um desempenho ótimo, dando-nos todo apoio e incentivo ou suporte para tornar este sonho realidade”.

Já o apresentador do programa Bem-Estar, da Rede Globo, Fernando Rocha, disse que a transmissão foi um grande sucesso, pois, ao vivo, para todo o Brasil e mais de 150 países, sendo “mostrada esta festa linda e maravilhosa que Campina Grande realiza com muita alegria e energia”, acrescentando que “se um casamento já emociona, imagina o quanto é emocionante 120 juntos”.

Além do prefeito Romero Rodrigues, o casamento coletivo deste ano, foi prestigiado pelo deputado federal Romulo Gouveia e sua esposa, Eva Gouveia; secretários Joia Germano (Cultura), Iolanda Barbosa (Educação) e Geraldo Nobre (Sesuma); presidente da Câmara Municipal, Ivonete Ludgério e muitas outras autoridades.